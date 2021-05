Scheda di acquisizione USB 1080p a meno di 10 euro

Se siete alla ricerca di una scheda di acquisizione per salvare i vostri video o registrare le vostre sessioni di gioco, ma spendendo il meno possibile, abbiamo la soluzione per voi. La scheda di acquisizione USB ATopoler è estremamente economica, ma decisamente funzionale.

Il design è assolutamente compatto, la scheda è poco più grande di una tradizionale chiavetta USB con un corpo completamente in alluminio nero. La configurazione è estremamente semplice trattandosi di un dispositivo plug and play che non richiede, quindi, alcuna installazione driver. Questo la rende compatibile non solo con sistemi Windows, ma anche con Mac OS e Android. È possibile collegare una fonte in ingresso con una risoluzione massima di 4K a 60Hz, mentre l’output massimo è in Full HD (1080p) a 30Hz. Non si tratta certamente di un prodotto con enormi pretese, ma d’altronde il suo punto di forza è il rapporto qualità/prezzo.

Si tratta in ogni caso di uno strumento decisamente versatile, utile un po’ per tutti gli utilizzi. La scheda infatti è compatibile con i maggiori software di elaborazione video e broadcasting come XSplit o OBS. In sostanza è possibile utilizzare l’acquisizione video per le dirette streaming, che si voglia condividere la propria immagine ripresa da una fotocamera reflex, piuttosto che i propri giochi. Non manca infatti la compatibilità con le console come Play Station, Xbox e Nintendo Switch. In questo modo potremo acquisire le immagini di gioco e trasmetterle in tempo reale su Twitch, YouTube o Facebook Live.

Il prezzo? Con un piccolo sconto del 10% sul prezzo di listino, ad 8,99 euro su Amazon è senza dubbio uno strumento dal rapporto qualità/prezzo imbattibile.