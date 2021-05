Soundbar con LED RGB per PC: prezzaccio su Amazon

Annoiati dai soliti anonimi altoparlanti da scrivania? La soundbar per PC di BlitzWolf aggiunge un tocco di colore alla postazione, senza alcun compromesso sul fronte dell'esperienza sonora, grazie alla luce RGB che ne illumina la parte sottostante. A renderla un must buy il doppio sconto su Amazon grazie all'offerta lampo di oggi.

Offerta lampo per la soundbar RGB di BlitzWolf

Integra due altoparlanti da 5 W per la riproduzione di audio in modalità stereo con supporto al surround 3D. Il design è studiato in modo da favorire l'ascolto di tutte le frequenze, con un'attenzione particolare ai bassi. Il controller del volume e i jack di connessione sono posizionati nella parte centrale, semplici da raggiungere. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, come si può notare dalle immagini qui allegate. La soundbar per PC di BlitzWolf oggi può essere acquistata al prezzo di soli 27,59 euro invece di 38,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo su Amazon, valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo.