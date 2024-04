305€ di sconto sul MacBook Air con Apple M2: l'affare

In questo momento, Amazon sta proponendo uno sconto di 305 euro sul MacBook Air con chip Apple M2, un portatile con caratteristiche pensate per chi non accetta compromessi in termini di design e prestazioni. Lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico con la spedizione gratuita e la consegna a domicilio assicurata già entro domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

MacBook Air (Apple M2) al minimo storico

Tra le specifiche tecniche integrate vale la pena citare il display Liquid Retina da 15,3 pollici in dotazione. Il processore può contare su CPU 8‑core (4 performance core e 4 efficiency core), GPU 10‑core per l’elaborazione dei contenuti grafici e Neural Engine 16‑core dedicato alle operazioni di intelligenza artificiale. Ci sono poi 8 GB di memoria unificata e l’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Lato software, il sistema operativo è ovviamente macOS con la versione Sonoma preinstallata e il supporto garantito alla ricezione di tutte le edizioni distribuite nel corso dei prossimi anni. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Oggi puoi acquistare il MacBook Air con chip Apple M2 al prezzo finale di 1.344 euro invece di 1.649 euro come da listino, grazie allo sconto di 305 euro sul listino applicato in automatico. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine.

La colorazione è Galassia. Sfogliando le recensioni positive pubblicare sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, ci si accorge che il voto medio sfiora il perfect score: 4,7/5 stelle.