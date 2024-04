Risparmia 281€ sul MacBook Air con Apple M2

Il notebook della mela morsicata è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon: è quella che ti permette di risparmiare ben 281 euro sul MacBook Air da 15 pollici con chip Apple M2. Si tratta di un portatile che offre una potenza di calcolo senza compromessi, curato nei minimi dettagli per quanto riguarda il design.

MacBook Air (Apple M2) in super sconto

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, va segnalata la presenza del processore realizzato internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. A questo si affiancano 8 GB di memoria unificata, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione e porte dedicate alla connettività come due Thunderbolt e Magsafe, senza dimenticare la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID e la batteria con autonomia elevata. Il display Liquid Retina ha una risoluzione pari a 2880×1864 pixel e tecnologia True Tone. Lato software, il sistema operativo è ovviamente macOS, con supporto garantito per la versione più recente Sonoma e per tutti gli aggiornamenti che saranno distribuiti nei prossimi anni. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda completa.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare il MacBook Air con chip Apple M2, nella colorazione Mezzanotte, con un risparmio di 281 euro sul listino ufficiale, al prezzo di 1.598 euro invece di 1.879 euro. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon.

La disponibilità del notebook è immediata. L’e-commerce assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine (fino all’esaurimento delle unità in promozione).