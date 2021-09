MacBook Air con Chip M1: super veloce e in OFFERTA (-175€)

Il favoloso Apple MacBook Air con chip M1 è in promozione su Amazon a soli €985. Questo spettacolare notebook te lo puoi portare a casa a un prezzo esclusivo grazie al ribasso del 15% che ti permette di risparmiare più di €170. Lo ricevi a casa in tempi record e soprattutto gratuitamente. Inoltre se vuoi lo paghi anche a rate.

MacBook Air con chip M1: questo dispositivo vola sotto le tue mani

Il MacBook Air del 2020 è un vero portento perché nonostante sia il dispositivo della linea base di Apple, contiene al suo interno una scheda tecnica veramente degna di nota. Infatti ti permette di fare tutto ciò che ami senza problemi grazie all'innovativo chip di ultima generazione. In particolar modo lo trovi disponibile in colorazione argento che rispecchia appieno i canoni di casa Cupertino.

Ti mette a disposizione un display Retina da 13 pollici con risoluzione avanzata, infatti le immagini le vedi in tutti i loro dettagli e con un realismo veramente elevato. Questo è reso possibile sia dall'elevata densità dei pixel che dalla tecnologia TrueTone che è un marchio di fabbrica di Apple.

La tastiera ti permette di digitare agevolmente e dinamicamente, in più è integrato il Touch ID per tenere tutto sotto controllo con una sola impronta digitale. Password, pagamenti e avvio potranno essere accessibili soltanto a te.

Non ci dimentichiamo che è presente anche una webcam frontale con cui può intrattenere videochiamate in qualità HD, mentre la tua voce viene catturata da tre microfoni che rendono le comunicazioni chiare e nitide.

In termini di scheda tecnica, come già ti ho anticipato, è presente il chip M1 che è stato progettato proprio da Apple. Inoltre a disposizione 256 GB di memoria su SSD 8 GB di RAM per sbizzarrirti come vuoi.

Se sei interessato a questo MacBook Air con chip M1, acquistalo su Amazon a soli €985. L'ordine lo ricevi in un solo giorno lavorativo se possiede un abbonamento Prime. Inoltre la paghi in un'unica soluzione, con il finanziamento offerto da Cofidis o in alternativa accettando le 5 rate mensili di Amazon che non presentano alcun costo aggiuntivo.