MacBook Air con Chip M1 tuo con più di 200€ di sconto

Il tuo laptop non ce la fa più, vero? E' finalmente arrivata l'ora di acquistare un nuovo dispositivo, ma quale devi scegliere? Se hai bisogno di una macchina affidabile e che ti possa supportare in modo rapido e sicuro allora MacBook Air con Chip M1 potrebbe proprio fare al caso tuo. In promozione su eBay te lo porti a casa approfittando di un interessante ribasso del 13% che viene maggiorato dal coupon “NOV21EDAYS”.

In altre parole finisci per pagarlo appena 949,90€ grazie a uno sconto effettivo che supera i 200€. Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia, quindi non fartelo scappare.

MacBook Air con Chip M1: prestazioni da favola

I nuovissimi MacBook Air hanno detto finalmente addio al design vecchio stampo per dare il benvenuto a un'estetica al pari con la linea Pro di Apple. In questo modo non solo sono diventati potenti e prestanti, ma anche belli a vedersi. Questo in promozione, ad esempio, è il modello Silver che risplende di luce propria.

A tua disposizione hai un favoloso display da 13,3 pollici su cui la visione non può che essere eccezionale. Con MacOS Big Sur 11.0 stai tranquillo anche in fatto di aggiornamenti per avere sempre l'ultima versione di sistema a tuo vantaggio.

Il processore è ovviamente il famosissimo M1, su questo non posso svelarti tanto da sappi che chi l'ha provato lo ha letteralmente amato. Infine ti faccio sapere che non mancano all'appello né 8 GB di RAM né 256 GB di memoria su SSD.

Sei pronto a concludere un affare? Acquista subito il tuo MacBook Air con Chip M1 su eBay a soli 949,99€ inserendo il codice “NOV21EDAYS” al momento del pagamento. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.