MacBook Air con M1 torna in offerta e si conferma il BEST BUY tra i notebook

Il MacBook Air con chip M1 continua ad essere il punto di riferimento del mercato notebook, con un rapporto qualità/prezzo superiore rispetto a quello del MacBook Air con M2. Il segreto è legato alla potenza e all’efficienza del chip M1 che riesce a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il notebook con un prezzo scontato di 899 euro e con la possibilità di puntare sull’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Lo sconto vale per tutte e tre le colorazioni del MacBook. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

MacBook Air con M1 in offerta al miglior prezzo su Amazon

Il MacBook Air con chip M1 è il notebook da comprare in questo momento. Chi ha bisogno di potenza ed efficienza, infatti, può andare sul sicuro. Il modello di Apple, in questo momento e considerando il prezzo a cui viene proposto, non ha rivali. Il notebook presenta un display da 13,3 pollici, senza il notch che caratterizza la versione con M2. Lato software, invece, c’è macOS, aggiornato puntualmente da Apple con nuove funzioni. Il modello è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 899 euro. Si tratta del prezzo giusto per il notebook, decisamente più conveniente della versione con M2, che può essere acquistato anche in 5 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è disponibile il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido per tutte le colorazioni.

