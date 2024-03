MacBook Air con M2, colore Mezzanotte: ritorno al MINIMO STORICO

La colorazione mezzanotte del MacBook Air con M2, la più ricercata e venduta, è tornata in offerta su Amazon al minimo storico assoluto. Oggi puoi acquistare questa versione del laptop con ben 200 euro di sconto rispetto al prezzo ufficiale. Puoi pagarlo a rate e, con la spedizione Prime, ti arriverà in men che non si dica.

MacBook Air con M2 in offerta: velocissimo e leggerissimo

Il MacBook Air con M2 è un prodigio dell’ingegneria: leggero, sottile e dal design iconico, con un peso di soli 1,24kg è facilissimo portarlo in giro ovunque. Il bello è che, nonostante questo, non rinunci per niente alle prestazioni e all’efficienza energetica.

Parliamo di un laptop davvero eccezionale in quanto a versatilità perché non solo ti garantisce performance di livello superiore grazie al chip M2, ma lo fa mantenendo un’autonomia strepitosa con fino a 18 ore di durata anche per attività molto intense.

Resterai estasiato dal display Liquid Retina da 13,6″ con una luminosità di oltre 500 nit, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori: un’esperienza visiva coinvolgente e di qualità anche sotto la luce diretta del sole.

Le opzioni di connettività includono una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, offrendo molteplici possibilità di collegamento per periferiche e accessori.

Un mostro di velocità e stile che puoi acquistare nuovamente al minimo storico assoluto su Amazon: risparmia 200 euro sulla colorazione Mezzanotte, la più elegante e ricercata, e rivoluziona il modo in cui lavori e studi in giro.