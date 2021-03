Il laptop non ha bisogno di presentazioni: è il più recente MacBook Air, quello che sotto la scocca nasconde il potente chip Apple M1 ottimizzato dalla mela morsicata per prestazioni da top di gamma e consumi ridotti. Oggi è offerto in sconto su Amazon nella colorazione Oro e dotato di una SSD da 256 GB per lo storage con il 10% di sconto sul listino. È il prezzo minimo dal lancio.

MacBook Air con Apple M1: ottimo sconto su Amazon

Tra le specifiche tecniche, oltre alla già citata componente Apple Silicon con CPU octa core, GPU octa core e Neural Engine, anche il Display Retina da 13 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e una batteria che garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Il design non prevede l’impiego di alcuna ventola grazie al lavoro svolto dagli ingegneri di Cupertino sul fronte dell’efficienza termica. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Tutto questo senza dimenticare il comparto software con la presenza del sistema operativo macOS Big Sur e la garanzia di poter ricevere puntualmente gli aggiornamenti ufficiali negli anni a venire. Al prezzo di 1.039 euro invece di 1.159 euro come da listino è un acquisto quasi obbligato per chi desidera allungare le mani sulla più recente evoluzione della linea MacBook Air.