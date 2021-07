MacBook Air M1: CHE SCONTO, prezzo mai così basso (minimo storico)

La colorazione Grigio siderale del MacBook Air con Apple M1 (CPU, GPU e Neural Engine) oggi è disponibile al prezzo minimo storico su Amazon: un affare da non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca del laptop di ultima generazione spinto dal processore appositamente realizzato dalla mela morsicata.

Il MacBook Air con Apple M1 al suo minimo storico

Basato sul sistema operativo macOS con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti ufficiali per i prossimi anni, il portatile integra specifiche tecniche da top di gamma assoluto: display da 13 pollici in alta risoluzione 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Gli interessati non perdano tempo, non sappiamo fino a quando sarà disponibile l'offerta. Oggi il MacBook Air con Apple M1 nella colorazione Grigio siderale è in vendita al prezzo di soli 976,90 euro, approfittando di uno sconto del 16% proposto oggi da Amazon. Le altre due colorazioni costano poco di più, 977,00 euro: Argento e Oro. La consegna è immediata, con spedizione gratuita.