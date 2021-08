MacBook Air M1: ben 182 euro di sconto su Amazon

In vista del ritorno a scuola o al lavoro, chi cerca un nuovo laptop oggi ha l'affare a portata di mano: il MacBook Air con Apple M1 è proposto su Amazon con un forte sconto di 182,10 euro rispetto al prezzo di listino, nella colorazione Grigio Siderale. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita.

SUPER SCONTO per il MacBook Air con Apple M1

Le specifiche tecniche sono quelle ben note, da top di gamma assoluto: chip con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Per lo storage è presente una SSD da 256 GB. Tutte le altre informazioni di cui hai bisogno sono nella scheda del prodotto.

Sul MacBook Air M1 è preinstallato il sistema operativo macOS di ultima generazione, con la certezza di ricevere tutti i prossimi aggiornamenti ufficiali della piattaforma non appena disponibili, per molti anni. Oggi lo paghi solo 976,90 euro invece di 1.159,00 euro come da listino. La versione Argento costa pochi centesimi in più.