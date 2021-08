Amazon ti dà un buono da 8 euro se carichi le foto

Oggi Amazon regala un buono da 8 euro a chi sceglie di testare il servizio Photos caricando le proprie immagini: per sapere se sei idoneo alla promozione non devi far altro che recarti a questo indirizzo. I fortunati potranno poi spendere il credito promozionale ricevuto per i loro acquisti sullo store.

Carica le tue immagini su Photos, ricevi un buono da 8€

Photos è parte integrante dell'abbonamento Prime, lo stesso da sottoscrivere per beneficiare di sconti e offerte esclusive oltre che delle spedizioni immediate e gratuite. Chi ancora non lo ha fatto, può approfittare dei 30 giorni di test gratuito ed eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza, il tutto a costo zero.

Amazon Photos offre agli abbonati Prime l'upload illimitato a piena risoluzione delle immagini, così da poterle archiviare sul cloud rendendole accessibili da qualsiasi dispositivo connesso all'account. Se ancora non hai avuto modo di metterlo alla prova, è l'occasione giusta: un click e puoi ricevere un buono da 8 euro.