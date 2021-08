Velocità ed affidabilità ad un prezzo super scontato per l'SSD Samsung 870 QVO

Oggi ti riportiamo un’ottima offerta presente su uno degli SSD da 2,5 pollici più apprezzati di sempre per il suo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Samsung 870 QVO da 1TB, una soluzione ad alte prestazioni, ma dal costo contenuto rispetto ai tradizionali SSD SATA.

SSD SATA III Samsung 870 QVO 1TB: caratteristiche tecniche

Di certo Samsung non ha bisogno di presentazioni, e le sue memorie sono tra le migliori del mercato. Ciò che distingue, però, questo modello in particolare dagli altri sono proprio le memorie QLC. Le Quad-Level Cells sono memorie dalle prestazioni molto simili alle tradizionali TLC, ma che garantiscono un costo di produzione più basso. Le velocità di lettura e scrittura, infatti, sono rispettivamente di 560MB/s e 530MB/s, tra le più alte della categoria. Il disco, inoltre, non rinuncia alla DRAM cache che gli permette di mantenere prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio impegnato. Sostanzialmente un prodotto di fascia alta, ma dal prezzo ridotto rispetto ai diretti concorrenti.

Naturalmente non mancano alcune feature a cui Samsung da anni ormai abitua i suoi clienti. Una di queste è il software Samsung Magician che fornisce degli ottimi strumenti per la gestione del disco. Da qui è possibile monitorare lo stato del disco, gestire lo spazio di archiviazione, effettuare backup o trasferire i dati dal vecchio hard disk al nuovo SSD. Infine, Samsung offre ben 3 anni di garanzia (o fino a 360TBW) proprio a dimostrazione dell’affidabilità offerta. Insomma, si tratta di un’ottima soluzione soprattutto per i videogiocatori che danno la massima priorità alle performance, ma non rinunciano a salvaguardare il portafoglio.

Grazie ad uno sconto di ben 30 euro, il disco può essere acquistato su eBay a soli 89,90 euro. Va sottolineato che si tratta di un venditore con oltre 140.000 feedback, con un riscontro positivo del 100%. Un affare da cogliere al volo.