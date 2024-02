MacBook Air M1: su Unieuro è quasi in REGALO

Unieuro ha deciso di superarsi piazzando di nuovo in offerta il noto Apple MacBook Air M1. Prima di scoprire le sue caratteristiche vincenti, dai un’occhiata al prezzo. Oggi lo acquisti a soli 929 euro, invece di 1229 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile da prendere subito al volo. Sbrigati perché le scorte sono limitate e i pezzi disponibili continuano a diminuire. La consegna gratuita è inclusa nella promozione, ma puoi anche optare per il ritiro gratuito in negozio.

MacBook Air M1: un’occasione da prendere al volo

Apple MacBook Air M1 è un laptop estremamente vantaggioso, sia per il suo prezzo contenuto che per la sua tecnologia ancora avanzata. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di SSD, si distingue non solo per prestazioni, ma anche e soprattutto per essere il notebook portatile per eccellenza. Estremamente sottile, perfettamente leggero e ottimamente pratico, ti segue ovunque tu vada. Inoltre, la tecnologia di raffreddamento senza ventole lo rende il computer più silenzioso in assoluto.

Acquistalo immediatamente a soli 929 euro, invece di 1229 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

