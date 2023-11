MacBook Air M2 2022 a 1199€: AFFARE Black Friday su Amazon

Spettacolare l’offerta di Amazon che per il Black Friday ha abbattuto il prezzo del MacBook Air M2 2022. Non ci credi? Dai un’occhiata a questa promozione. Aggiungilo in carrello a soli 1199 euro, invece di 1349 euro. Si tratta di un’opportunità incredibile. Assicurati un notebook dalle caratteristiche premium. Il chip M2 è perfetto per prestazioni elevate. La scocca è leggera e sottile, ottima in mobilità. E se sei cliente Prime hai consegna gratuita e Tasso Zero inclusi.

MacBook Air M2 2022: un passo avanti a tutti

Con il sistema di raffreddamento speciale senza ventole, il MacBook Air M2 2022 di Apple è tra i dispositivi più silenziosi in commercio. Con 256GB di SSD hai tutto lo spazio necessario per installare app e giochi. Inoltre, puoi archiviare tutti i tuoi file multimediali sfruttando anche iCloud che – fino a 5GB – è gratuito. La batteria assicura una lunga autonomia, per tutta la giornata e oltre.

Mettilo in carrello a soli 1199 euro, invece di 1349 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.