MacBook Air M2 da comprare al volo, 16/256GB e prezzo che precipita

MacBook Air M2 ha bisogno di ben poche presentazioni. Il modello 2022 ha dei fratelli maggiori ma se stai cercando un laptop con performance eccellenti ed hai un budget che non sfora i mille euro, questo è quello che fa al caso tuo. Conviene ancora acquistarlo? Assolutamente sì. Da quando Apple ha introdotto i suoi CHIP i dispositivi non conoscono limiti e questo ne è un esempio. Lo acquisti su Amazon a solo 949€ beneficiando di uno sconto del 24% e scegliendo tra 3 colorazioni disponibili. Puoi pagare anche con le 5 rate senza interessi.

Apple MacBook Air M2: tutto quello che c’è da sapere

Design sottile, dimensioni compatte e scocca in metallo non solo bellissima a vedersi e dal feeling premium ma anche robusta per tenere il tuo MacBook Air M2 sempre al sicuro. Questo laptop è un prodotto da 100/100 che soddisfa ogni esigenza. A chi lo consiglio? A chi vuole un prodotto che possa durare negli anni, con potenza eccellente e un sistema che non conosce rallentamenti. Inoltre, questa è la versione con 16GB di RAM, non si può equiparare a un prodotto come il PRO ma per piccoli lavori di grafica e quant’altro non mette i bastoni tra le ruote.

Il Chip M2 è sicuramente un punto di forza con poi 256GB di memoria su SSD per dire addio ai servizi di Cloud ed avere sempre dello spazio a disposizione. Goditi ogni processo sul display Liquid Retina da 13,6 pollici con luminosità eccellente, bordi che scompaiono alla vista e il notch che rende la visione ancora più ampia.

Rispetto ai modelli più vecchi anche la fotocamera integrata è stata migliorata e ora è HD con una risoluzione 1080p per qualità spaziale. Batteria con 18 ore di autonomia, audio immersivo e tastiera con Touch ID integrato.

Insomma, con Apple MacBook Air M2 non si scherza. Se sei interessato lo acquisti a soli 949€ su Amazon con sconto del 24%.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi.