MacBook Air M2, display da 13,6 pollici e potenza spaziale sotto i 1000€

Un’occasione ghiotta se stavi aspettando il momento giusto per portare a casa un laptop firmata casa Cupertino. Il MacBook Air M2 di Apple è in promozione e con la sua potenza senza limiti diventa il dispositivo di cui non farai mai più a meno. Versione 2022 con display da 13,6 pollici e configurazione con 16GB di RAM e 256GB di memoria. Insomma, visto il ribasso del 20% su Amazon non c’è un minuto da perdere: se vuoi fallo tuo a 999€ con un click.

MacBook Air M2 non ha limiti di potenza

Nonostante la serie Air dovrebbe essere quella più “scarsa” in termini di prestazioni (in considerazione dell’intero ecosistema della Mela morsicata), da quando Apple ha introdotto i suoi chip proprietari queste macchine non conoscono rivali. Messi a confronto con un qualsiasi laptop nella sua stessa fascia di prezzo, brillano in modo consistente.

Il MacBook Air con Chip M2 2022 ne è l’esempio. Bellissimo dal punto di vista estetico, questo computer è leggero, sottilissimo e realizzato interamente in alluminio con un feeling premium e una comodità di utilizzo eccellente. Spostalo, aprilo con una sola mano e non fare a meno di rimanere stupito dalla colorazione Galassia.

Tuttavia non solo offre soddisfazioni dall’esterno ma anche una volta aperto. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è ampio e con bordi sottili, notch da dimensioni ridotte che accoglie la webcam FaceTime HD ed espande la visione oltre a una risoluzione d’eccellenza e una gamma cromatica sbalorditiva.

Il Chip M2 fa la sua parte e una volta abbinato a 16GB di RAM e 256GB di memoria su SSD hai un sistema scattante e sempre al massimo. Anche se non creato ad hoc per lavori pesanti, se ti piace sperimentare in modo “fai da te” con grafica ed editing, questo dispositivo già regge la mole di lavoro.

Tastiera retroilluminata, Touch ID per una sicurezza senza eguali e batteria che dura tutto il giorno.

A soli 999€ su Amazon, il MacBook Air M2 è quell giusto da acquistare. Approfitta dello sconto del 20% e acquistalo con un click.