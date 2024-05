MacBook Air con chip M3 (512 GB) al PREZZO MINIMO STORICO

Segnaliamo il nuovo prezzo minimo storico proposto in questo momento da Amazon per il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M3, l’ultimo modello lanciato solo un paio di mesi fa dalla mela morsicata. È la versione con 512 GB di storage per il salvataggio dei contenuti e con e 8 GB di memoria unificata: la puoi acquistare con uno sconto di 124 euro rispetto al listino ufficiale.

Risparmia 124 euro sul nuovo MacBook Air (M3)

All’interno di un design come sempre senza compromessi, c’è la componente progettata dal gruppo di Cupertino per supportare gli utenti in ogni ambito, con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core per l’intelligenza artificiale. Tra gli altri punti di forza integrati citiamo la videocamera FaceTime HD 1080p e l’autonomia fino a 18 ore con una sola ricarica. Lato software, il sistema operativo preinstallato è macOS Sonoma con accesso garantito agli aggiornamenti rilasciati in futuro. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare il nuovo MacBook Air con chip Apple M3, nella colorazione Grigio siderale, al prezzo di 1.455 euro (invece di 1.579 euro), approfittando dello sconto di 124 euro sul listino ufficiale. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: è sufficiente metterlo nel carrello per concludere l’affare. Aggiungiamo che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile questa occasione.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro domani per chi effettua l’ordine in questo momento. È la scelta giusta per allungare le mani sul Mac portatile di ultima generazione, l’alleato ideale per la produttività quotidiana e non solo.