MacBook Air e Pro con Apple M2 sono già su Amazon

Annunciati in via ufficiale nella serata di ieri, i nuovi MacBook Air e MacBook Pro con chip Apple M2 sono già disponibili per il preordine su Amazon. Si tratta dei portatili progettati dal gruppo di Cupertino per offrire prestazioni ancora più elevate a funzionalità inedite.

Su Amazon sono arrivati i MacBook Air e Pro con Apple M2

Ecco alcune configurazioni dei nuovi laptop della mela morsicata già in vendita sull’e-commerce.

Per tutte le informazioni a proposito di tempistiche per la consegna e altro è possibile far riferimento alla pagina dedicata su Amazon. Le spedizioni sono gratuite per gli abbonati Prime.

Il nuovo MacBook Air offre un completo restyling in termini di design. Apple lo ha progettato riducendo l’ingombro e il peso: lo spessore si attesta a 11 mm per soli 1,2 Kg. È inoltre disponibile in quattro colorazioni ovvero Galassia, Argento, Mezzanotte e Grigio Siderale. Tra le specifiche tecniche, oltre al chip Apple M2, trovano posto un display Liquid Retina da 13,6 pollici con notch al centro del bordo superiore per ospitare una fotocamera 1080p, quattro altoparlanti e l’accelerazione ProRes. Ci sono poi MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt e un jack audio da 3,5 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.