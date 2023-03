MacBook Air: nuovo modello con display OLED da 13,4 pollici?

Tornano in lizza le indiscrezioni riguardo le intenzioni di Apple di puntare sui display OLED per i futuri prodotti e più precisamente nuovi rumor stanno suggerendo lo sviluppo di un pannello di questo tipo da 13,3 pollici per un nuovo modello di MacBook Air.

MacBook Air con schermo OLED da 13,4 pollici di Samsung

Andando più in dettaglio, la testata coreana The Elec riferisce che Samsung Display starebbe attualmente sviluppando un nuovo pannello di tipo OLED con le specifiche di cui sopra, destinato a un futuro modello di MacBook Air. Unitamente ad esso, la società asiatica starebbe lavorando a uno schermo OLED da 11 pollici per un prossimo modello di iPad che dovrebbe venire lanciato nel 2024.

Per il passaggio agli OLED su MacBook, però, pare sia necessario attendere ancora. Al riguardo, in un tweet condiviso con i follower a pagamento, l’analista Ross Young ha dichiarato che è cosa assai improbabile che un MacBook con display di questo tipo possa vedere la luce prima del 2026, ovvero quando la catena di approvvigionamento di Apple dovrebbe avere una capacità di produzione di schermi del genere ottimizzata per i notebook sufficiente.

Da tenere presente che secondo indiscrezioni, lo sviluppo di un pannello OLED da 10,86 pollici per iPad Air da parte di Samsung Display sarebbe stato sospeso a settembre del 2021 in quanto realizzato con una tecnologia non in grado di soddisfare gli standard dell’azienda di Cupertino. Per cui lo sviluppo di questo nuovo pannello OLED per il MacBook Air da 13,3 pollici farà da apripista anche per i pannelli dei prossimi MacBook Pro.

