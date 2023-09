MacBook Air ricondizionato a 649 euro: l'occasione che non ti aspetti

Un MacBook Air a soli 649 euro? Sembra un sogno, ma è l’opportunità che si presenta oggi su Amazon su alcune unità ricondizionate del modello 2020. Il prezzo incredibile è supportato dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anni e di un prodotto segnalato praticamente come nuovo.

MacBook Air Ricondizionato a 649 euro: sì, ne vale la pena

Come dicevamo, questo MacBook Air è stato ricondizionato da fornitori qualificati di Amazon Renewed: attentamente ispezionato, testato e pulito in modo professionale. Puoi stare tranquillo, perché è coperto da una garanzia di 1 anno di Amazon Renewed.

Il dispositivo è completamente funzionante e si trova in condizioni eccellenti. In effetti, non mostra alcun segno di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri. In altre parole, sembra praticamente nuovo.

Parlando di scheda tecnica, il MacBook è dotato di un chip Intel Core i3 da 1,1 GHz e dispone di uno schermo Retina da 13 pollici. La sua memoria RAM da 8 GB e l’unità SSD da 256 GB garantiscono prestazioni fluide e un’ampia capacità di archiviazione. Potrai gestire facilmente le tue attività quotidiane, dal lavoro alla navigazione web e all’intrattenimento multimediale.

Il MacBook Air è noto per il suo design elegante e sottile, ed è perfetto per chi è sempre in movimento. Con il suo peso leggero e il colore Space Grey, è sia bello da vedere che comodo da trasportare ovunque tu voglia andare.

Ricorda, questa è un’opportunità a tempo limitato. Un MacBook Air ricondizionato in condizioni eccellenti a soli 649 euro è un affare incredibile che non troverai facilmente altrove. Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare a casa un portatile del marchio Apple di alta qualità a un prezzo incredibile.

