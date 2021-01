Da qualche giorno un fastidioso bug sta rovinando l’esperienza di utilizzo dei nuovi Mac ARM con processore Apple M1: è quello che improvvisamente attiva il salvaschermo rendendo impossibile proseguire con ogni attività. Dalla mela morsicata per il momento non sono giunte dichiarazioni in merito.

Mac M1: il bug del salvaschermo

Confermiamo il verificarsi dell’anomalia in redazione. Dando un’occhiata alle segnalazioni pare che tutti i modelli ne siano interessati: MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini. Di seguito un video utile per capire di cosa si sta parlando. Sui portatili è necessario chiudere e riaprire il laptop, altrimenti bisogna tornare alla schermata di login per proseguire: muovere il cursore del mouse o premere un tasto qualsiasi non interrompe lo screensaver.

Considerando come il bug si stia verificando anche per alcuni utenti con un Mac basato su processori Intel è possibile che la causa sia da ricercare in un errore presente all’interno di macOS Big Sur (il sistema operativo è stato aggiornato a metà dicembre alla versione 1.11). Principale indiziata la funzionalità Fast User Switching per il passaggio dall’uno all’altro account.

Come risolvere?

In attesa di un fix ufficiale rilasciato direttamente da Apple c’è chi ha risolto disattivando il salvaschermo: è necessario selezionare “Mai” alla voce “Avvia dopo” come mostrato nello screenshot qui sotto.

Altri non ritengono la soluzione sufficiente e si trovano dunque costretti a disabilitare Fast User Switching rinunciando però così alla funzionalità studiata per consentire il passaggio rapido da un account all’altro senza eseguire un completo logout. Si attendono aggiornamenti dal gruppo di Cupertino.