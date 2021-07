MacBook: Face ID su tutti i modelli entro due anni?

Il riconoscimento facciale ha sostituito il vecchio lettore di impronte digitali (Touch ID) con il lancio dell'iPhone X nel 2017. Oggi è presente su iPhone 12 e iPad Pro. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple utilizzerà il Face ID su tutti i dispositivi, quindi anche su MacBook, entro i prossimi due anni. Saranno ovviamente necessarie alcune modifiche al design.

Face ID su tutti i prodotti Apple

Gurman afferma che l'obiettivo di Apple è implementare la tecnologia Face ID su tutti i dispositivi. Ciò non è stato ancora fatto per due motivi principali. Touch ID è ancora la soluzione più economica per iPhone SE, iPad Air, iPad e iPad mini. I MacBook hanno invece uno schermo troppo sottile per poter aggiungere un sensore di profondità. Saranno quindi necessarie alcune modifiche al design.

Per quanto riguarda i futuri iPhone, sia Gurman che il noto analista Ming-Chi Kuo ipotizzano l'eliminazione del notch nella parte superiore dello schermo, ma ciò avverrà non prima del 2022. Apple dovrebbe utilizzare il design “punch hole”, ovvero un foro nel display in corrispondenza della fotocamera frontale. Oltre che per il riconoscimento facciale, il Face ID può essere sfruttato per gli effetti di realtà aumentata.

Riferimenti al Face ID sono stati trovati nel codice di alcune beta di macOS Big Sur. I termini PearlCamera, FaceDetect e BioCapture sono un chiaro indizio del possibile arrivo della tecnologia anche sui Mac. Nessuna novità è invece attesa con il lancio del nuovo MacBook Pro e degli iPhone 13 entro fine anno.