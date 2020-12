Un laptop adatto a chi non accetta compromessi in termini di prestazioni: oggi il MacBook Pro da 13 pollici lanciato nel mese di luglio è proposto su Amazon con uno sconto di ben 310 euro sul prezzo di listino. Tutto ciò che ha da offrire il sistema operativo macOS e un comparto hardware ottimizzato da Apple in ogni aspetto per rispondere alle esigenze più avanzate dei professionisti.

MacBook Pro 13 in sconto su Amazon (-310 euro)

Diamo uno sguardo alla caratteristiche principali della ricca scheda delle specifiche tecniche: display Retina retroilluminato da 13,3 pollici con pannello IPS, risoluzione 2560×1600 (227 ppi) e tecnologia True Tone, processore Intel Core i5 di decima generazione, 16 GB di RAM, unità SSD da 1 TB per lo storage, GPU Intel Iris Plus Graphics, quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C), WiFi, Bluetooth 5.0, tastiera Magic Keyboard retroilluminata, Touch Bar, Touch ID, altoparlanti stereo e fino a dieci ore di autonomia. Tutto questo in un telaio sottile con spessore di soli 15,6 mm e un peso che si attesta a 1,4 Kg.

La colorazione è Grigio Siderale. Tutto questo al prezzo di 2.149 euro invece di 2.459 euro come da listino Apple con uno sconto del 13%. È una delle migliori offerte di oggi su Amazon, dopo l’abbuffata del Black Friday e del conseguente Cyber Monday.