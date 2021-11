MacBook Pro 2021 a prezzo FAVOLA: chip M1 PRO e 512 GB

Se stavi tenendo sott'occhio il nuovissimo MacBook Pro 2021 ho una notizia interessante per te ossia la promozione in corso su Amazon. Grazie a un piccolo ribasso del 5% il modello appena uscito sul mercato lo acquisti per soli 2.224,90€. Il ribasso di 150 euro non è elevato ma è comunque un'ottima occasione.

Prima di acquistarlo devo renderti noto solo un fatto: non lo ricevi subito. Infatti attualmente le scorte disponibili sono esaurite ma vista la promozione Amazon ti consente comunque di acquistarlo. In quanto ti arriva? Sono fiduciosa che i tempi saranno veramente ridotti proprio perché in genere si parla di restock effettuati in uno due giorni. In più appena torna disponibile il tuo viene messo automaticamente da parte e spedito in men che non si dica.

MacbBook Pro 2021: una bomba di macchina

Definire un concentrato di tecnologia questo computer è veramente riduttivo. Le introduzioni apportate da Apple sono una vera libidine e quando ci lavori sopra te ne accorgi subito. Prima di scoprire quali queste siano, anche se immagino che già tu le conosca, ti dico che la colorazione disponibile è la Grigio Siderale.

A tua disposizione hai un display da 14 pollici che conta sui lati positivi da sempre applicati da Casa Cupertino. C'è però un elemento che lo rende speciale ossia il Notch: a primo impatto potrà sembrarti strano ma una volta presa l'abitudine, neanche ci farai caso. Tuttavia ti informo che con l'apposita impostazione lo puoi oscurare a tuo piacimento.

Tra le altre novità è presente ovviamente il chip M1 Pro ma anche un'autonomia migliorata che ora raggiunge le 17 ore complessive.

Completano l'intera architettura ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD.

Spaziale, vero? Allora cosa aspetti ad acquistare il tuo MacBook Pro 2021 su Amazon a soli 2224,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.