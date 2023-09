MacBook Pro 2021 con M1 Pro, 16GB RAM e SSD 1TB a 735€ IN MENO

Il MacBook Pro è uno dei notebook più desiderati e ricercati tra gli utenti. Merito della sua straordinaria combinazione tra stile elegante e potenza di elaborazione: oggi è la tua occasione perché su Amazon il modello 2021 con M1 Pro, 16GB di RAM e SSD da 1TB può essere tuo con uno sconto di 735 euro.

Hai letto bene: un risparmio pazzesco per un MacBook destinato a durarti anni e che ti permetterà di rivoluzionare la tua produttività a casa e in ufficio. Non perdere l’occasione perché a questo prezzo andrà facilmente a ruba.

MacBook Pro 2021 in offertissima

Il MacBook Pro è dotato di uno schermo Liquid Retina XDR da 14 pollici, che offre una gamma dinamica e un contrasto che ti lasceranno a bocca aperta. I colori sono vividi, i neri sono profondi e ogni dettaglio è nitido e definito.

Sulla parte superiore trova posto la videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto che garantisce videochiamate incredibilmente nitide. Sarai in grado di comunicare con amici, familiari e colleghi come se fossi lì di persona, anche se sei a chilometri di distanza.

Per non parlare del sistema audio a sei altoparlanti con woofer force‐cancelling che ti farà immergere completamente nel suono. I bassi sono profondi, i suoni sono cristallini e l’esperienza audio è semplicemente straordinaria.

Il cuore di questo MacBook è, come detto, il potente processore M1 Pro, che offre prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. Con 16GB di RAM e un SSD da 1TB, avrai spazio e potenza sufficienti per gestire qualsiasi compito o applicazione.

E poi, come tutta la linea, è incredibilmente sottile e leggero, il che lo rende ideale per chi è in movimento. La sua elegante finitura in alluminio non solo lo rende un potente strumento di lavoro, ma anche un oggetto di design che non passerà inosservato ovunque tu lo porti.

Non perdere l’opportunità di acquistare il MacBook Pro 2021 con M1 Pro, 16GB di RAM e SSD da 1TB su Amazon a soli 1999 euro anziché 2734 euro. Questo è il momento perfetto per investire in un MacBook che offre un display spettacolare, prestazioni incredibili e un audio straordinario. N

