MacBook Pro 2021: problemi nel riprodurre l'audio

I nuovi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici che sono stati presentati nei mesi scorsi sembrano essere affetti da un piccolo, ma quantomai fastidioso bug legato all’audio. Svariati utenti, infatti, hanno cominciato a lamentarsi del fatto che gli altoparlanti emettono degli scoppiettii quando vengono riprodotti dei suoni, cosa che diventa ancora più evidente quando il livello del volume è alto o ci sono toni acuti.

MacBook Pro: altoparlanti “scoppiettanti” quando vengono riprodotti i suoni

Come si evince consultando il forum ufficiale di supporto Apple e le conversazioni su Reddit, alcuni degli utenti che hanno riscontrato la problematica in questione si sono messi in contatto con Apple per far presente la cosa e si sono recati in Apple Store per richiedere la sostituzione dell’unità, ma in certi casi il tutto si è presentato nuovamente pure sul laptop ottenuto in sostituzione. In determinate situazioni, inoltre, il problema si è rivelato talmente evidente da rendere praticamente inutilizzabili gli speaker del MacBook Pro.

Al momento, la situazione non è ancora molto chiara e da parte di Apple non sono giunte informazioni al riguardo. Pare però possa trattarsi di un problema di natura software, visto e considerato che sui MacBook Pro sostituiti, anche scambiando modelli con chip M1 Max al posto di quelli dotati di M1 Pro e viceversa, il bug ha continuato a palesarsi.

Ad ogni modo, alcuni sembrano aver risolto temporaneamente dopo aver interrotto il processo denominato “coreaudiod” di macOS, intervenendo dall’applicazione Monitoraggio attività di macOS. Altri ancora hanno segnalato che i problemi sono scomparsi dopo l’installazione di macOS 12.3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.