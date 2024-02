MacBook Pro 2023 con M3 Pro: imperdibile SCONTO di 100€ su Amazon

Il prezzo rimane comunque importante ma lo sconto di 100 euro offerto da Amazon sul mostruoso nuovo MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro è qualcosa da non sottovalutare. Parliamo di una vera propria bestia di potenza in formato laptop, dotata di un chip di ultima generazione, ben 18GB di RAM velocissima e un SSD da 512GB. Il portatile è pagabile anche a rate, in modo da ammortizzare al meglio la spesa.

MacBook Pro 2023 con M3 Pro: un laptop devastante

MacBook Pro 2023 è dotato del nuovo chip M3 Pro con CPU 12-core e GPU 18-core garantendoti prestazioni straordinarie e sempre al top anche per i compiti più significativi. A questo si unisce un’efficienza energetica senza pari con un laptop in grado di offrirti lavoro fino a 22 ore senza doverlo ricaricare.

Il processore esalta il nuovo display Liquid Retina XDR da 16,2″, che offre una gamma dinamica estrema con più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari. Ne vengono esaltati anche i contenuti SDR con una luminosità fino a 600 nit: display perfetto per lavorare in ogni condizione di luce.

Infine, c’è il design elegante che contraddistingue da sempre questa linea: è il compagno ideale per i professionisti creativi e per chi cerca di combinare design, prestazioni altissime e affidabilità senza compromessi. Tutto questo può essere tuo con uno sconto eccezionale di 100 euro. Un’occasione da non farsi scappare.

