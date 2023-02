MacBook Pro 2023: offerta FOLLIA di Amazon, risparmi ben 600 euro

Siamo di fronte ad uno sconto degno del Black Friday se guardiamo a quanto ci propone oggi Amazon il nuovissimo e potente MacBook Pro 2023. L’ultimo laptop della casa della mela morsicata è disponibile con un’offerta di addirittura 600 euro sul prezzo ufficiale, merito di una scontistica del 19%.

Pagabile anche in 5 comode rate a tasso zero tramite Amazon, ma anche con Confidis che presenta dei tassi variabili a seconda del numero di rate che scegli, è sicuramente l’offerta del giorno che non può assolutamente essere ignorata.

MacBook Pro 2023: che offerta su Amazon!

MacBook Pro 2023 è del resto un laptop eccezionale, dalla scheda tecnica incredibile, forte del suo super display Liquid Retina XDR da 16 pollici con gamma dinamica e contrasto estremi. Il tutto è alimentato dal chipset M2 Pro che ti offre velocità e potenza di altissimo livello, insieme a un’efficienza energetica per un massimo di 22 ore di autonomia.

Il modello in questione, che ha uno sconto assurdo di 600 euro, è quello dotato di CPU da 12-core, GPU 19-core, 16GB di memoria unificata e SSD da 512GB. Colorazione grigio siderale è solido ed elegante, caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti Apple.

Non ti rimane dunque che approfittarne perché non sappiamo quando tornerà a questo incredibile prezzo. MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro è tuo con uno sconto di 600 euro. Sì, 600 euro. Difficile da credere.

