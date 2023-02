MacBook Pro 2023: PRIMO SCONTO su Amazon, risparmi oltre 200 euro

Visto il prezzo di listino di questo meraviglioso laptop può sembrare uno sconto piccolino, ma si tratta pur sempre di un risparmio superiore ai 200 euro. Stiamo parlando del MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro, CPU 12-core, GPU 19-core, 16GB di memoria unificata e 1TB di archiviazione che puoi acquistare su Amazon con uno sconto precisamente di 218 euro.

Dato il prodotto di cui stiamo parlando hai naturalmente la possibilità di scegliere il pagamento rateale dandoti modo di ammortizzare la spesa su un periodo di tempo superiore. Quel che è certo è che a casa ti arriverà un laptop dalle caratteristiche tecniche spaziali.

MacBook Pro 2023: la BESTIA conosce il suo primo sconto

MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro è una meraviglia tecnologica esaltata da uno spettacolare display di tipo Liquid Retina da 16 pollici con gamma dinamica e contrasto estremi. Il suo pezzo forte, naturalmente, è il nuovo chip M2 Pro che ti garantisce velocità e potenza eccezionali con la sua CPU da 12-core affiancata da una GPU da 19-core per 16GB complessivi di memoria unificata.

Il velocissimo SSD ti offre un 1TB di spazio per un laptop ideato comunque per l’uso in mobilità come si nota dalla batteria che dura fino a 22 ore. Tra le altre cose hai anche la videocamera FaceTime HD a 1080p, un sistema audio a sei altoparlanti con Woofer Force Cancelling e tre microfoni in array di qualità professionale.

La connettività è garantita dalla presenza di un modulo WiFi 6E, uno slot per schede SDXC, tre porte Thunderbolt 4, il jack per le cuffie, una porta HDMI e una porta MagSafe 3 per la ricarica.

Un laptop ideato per chi non è alla ricerca di compromessi, ma che arriva comunque in una scocca solida, elegante e incredibilmente leggera. Oggi festeggiamo il primo grande sconto di MacBook Pro 2023: risparmi subito 218 euro se lo acquisti adesso. Sei pronto a un’esperienza portatile mai vista prima?

