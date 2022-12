MacBook Pro 512GB: sconto pazzesco per Natale, risparmi 500 euro

Vuoi farti un gran regalo di Natale? Dai un’occhiata a questa clamorosa offerta di Amazon sul MacBook Pro 2020 con SSD da 512GB: acquistandolo adesso puoi usufruire subito uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino. Con disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime puoi riceverlo subito. Inoltre, puoi pagarlo anche in 5 comode rate da 347 euro.

MacBook Pro 2020: ancora attuale, ancora potentissimo e ad un super prezzo

Acquistare un MacBook Pro è sempre una scelta giusta, anche se non si tratta del modello di ultima generazione. Anzi, scegliere il notebook del 2020 ti permette di acquistare la versione con SSD da 512GB ad un grandissimo prezzo, come puoi vedere da questo sconto di 500 euro.

Il laptop, del resto, non ha nulla per cui potrebbe deluderti: dotato di processore Intel Core i5 ad alimentare un fantastico display Retina con tecnologia True Tone e supporto grafico da chipset Intel Iris Plus. Con le quattro porte Thunderbolt 3 hai un sacco di spazio per la connettività dei tuoi dispositivi, per un portatile perfetto per lavoro e studio in mobilità grazie alle sue 10 ore di autonomia.

Dal peso complessivo di appena 1.4 kg e uno spessore di 15.6mm, nonostante la sua potenza si tratta di un notebook leggero ed elegante, facile da portare in giro e contraddistinto dall’inconfondibile stile della mela morsicata.

Ora, grazie alle offerte di Natale, MacBook Pro 2020 con SSD da 512GB può essere tuo con uno sconto di 500 euro. Un affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.