MacBook Pro con M2 Pro con 8/512GB scontato di più di 200€ su Amazon

Il nuovo MacBook Pro della Apple è un notebook di altissimo livello che non ha bisogno di particolari descrizioni per capirne il suo valore. Presentato da pochissimo insieme al suo nuovo processore Apple M2 Pro, è già in sconto su Amazon: il prezzo passa da 2.499 euro a 2.274,99 euro grazie allo sconto del 9%. Consegne rapide e sicure grazie al servizio Amazon Prime.

MacBook Pro con M2 Pro a un prezzo mai visto

Il nuovo MacBook Pro è costituito dal potentissimo processore M2 Pro a 10-core affiancato dalla GPU a 19-core e dal Neural Engine a 16-core necessario per le applicazione basate sull’intelligenza artificiale. Sotto la scocca vi sono 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Si tratta di un vero top di gamma anche per lo schermo Liquid Retina XDR da 14.2″ in alta risoluzione con gamma dinamica estrema e più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari, e modalità di riferimento professionali per lavorare al meglio anche quando sei in giro. Non mancano 6 altoparlanti, videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni, Wi-Fi 6E, una porta HDMI, tre porte Thunderbolt 4, slot SDXD, jack per le cuffie, porta MagSafe 3 per la ricarica e una tastiera comoda e silenziosa dotata di Touch ID.

Questo mostro della tecnologia può essere vostro all’incredibile prezzo di 2.274,99 euro invece di 2.499 euro grazie allo sconto del 9% di Amazon che corrisponde anche al più basso di sempre. Affrettatevi perché le scorte non sono infinite.

