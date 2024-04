MacBook Pro con M3 Pro e 18/512GB scontato di ben 400€ su Amazon

Il nuovo MacBook Pro della Apple è un notebook di altissimo livello che non ha bisogno di particolari descrizioni per capirne il suo valore. Presentato da pochissimo insieme al suo nuovo processore Apple M3 Pro, è già in sconto su Amazon: il prezzo passa da 2.599 euro a 2.199 euro grazie allo sconto del 15%. Consegne rapide e sicure grazie al servizio Amazon Prime.

MacBook Pro con M3 Pro a un prezzo mai visto

Il nuovo MacBook Pro è costituito dal potentissimo processore M3 Pro a 11-core affiancato dalla GPU a 14-core e dal Neural Engine necessario per le applicazione basate sull’intelligenza artificiale. Sotto la scocca vi sono 18 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Si tratta di un vero top di gamma anche per lo schermo Liquid Retina XDR da 14.2″ in alta risoluzione ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari, fino a 600 nit di luminosità per i contenuti SDR, e modalità di riferimento professionali per lavorare al meglio anche quando siete in giro. Non mancano 6 altoparlanti, videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni, Wi-Fi 6E, una porta HDMI, tre porte Thunderbolt 4, slot SDXD, jack per le cuffie, porta MagSafe 3 per la ricarica e una tastiera comoda e silenziosa dotata di Touch ID.

Questo MacBook Pro ha una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie. E tutta la velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3 per le vostre connessioni. Inoltre il chip M3 Pro ti permette di collegare fino a due monitor esterni. La Magic Keyboard retroilluminata ha una fila di tasti funzione a tutta altezza e il Touch ID, per accedere a siti web e app o sbloccare il vostro portatile in modo più rapido e sicuro.

Questo mostro della tecnologia può essere vostro all’incredibile prezzo di 2.199 euro invece di 2.599 euro grazie allo sconto del 15% di Amazon che corrisponde anche al più basso di sempre. Affrettatevi perché le scorte non sono infinite e considerate anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.