MacBook Pro: la presunta confezione dei modelli M3

La prossima settimana, dalle ore 17:00 del 30 ottobre (ovvero le ore 1:00 del 31 ottobre in Italia), Apple terrà lo speciale evento “Scay Fast”, in occasione del quale quasi certamente saranno tolti i veli ai nuovi Mac con chip M3. Le indiscrezioni suggeriscono soprattutto il lancio dei MacBook Pro e in effetti l’immagine trapelata nelle scorse ore non lascerebbe spazio a molti dubbi.

MacBook Pro M3: ecco la foto della presunta confezione di vendita

Su Weibo, infatti, è stata condivisa una foto, quella annessa di seguito , successivamente diffusa dall’insider ShrimpApplePro su X, che con ogni probabilità mostra la confezione di vendita di un nuovo MacBook Pro, in teoria uno dei nuovi computer dotati di chip M3.

Sulla confezione di vendita è raffigurato un MacBook in primo piano, come di consueto per il packaging dei laptop del colosso di Cupertino, che va a caratterizzarsi per l’impiego di uno sfondo mai visto prima sul display, con una vaga rassomigliata con quello impiegato per iPhone 15 Pro.

Non sono disponibili altre informazioni al momento e inoltre va tenuto conto che l’immagine in questione potrebbe anche essere un fake, per quanto attendibile si sia dimostrato nel tempo l’account che l’ha diffusa.

Quel che è certo è che nella grafica promozionale per l’evento pubblicata sul proprio sito, Apple ha inserito l’icona del Finder sorridente, confermando in maniera implicita che l’evento sarà incentrato sui Mac. Un altro indizio che suggerisce l’arrivo di nuovi modelli di MacBook Pro è l’uso del claim “Scary Fast”: quando la “mela morsicata” lanciò i primi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici basati su Apple Silicon a ottobre 2021, la campagna pubblicitaria descriveva il chip M1 Pro come “Scary Fast”, mentre il M1 Max come “Scary Faster”.