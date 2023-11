MacBook Pro M3: batteria ancora più duratura

I nuovi MacBook Pro M3 a cui Apple ha tolto i veli il 30 ottobre durante l’evento “Scary Fast” costituiscono senza dubbio alcuno un bel miglioramento rispetto ai precedenti modelli, non soltanto in termini di prestazioni, ma anche per la durata della batteria.

MacBook Pro M3: ecco quanto dura la batteria

Andando più in dettaglio, i notebook Apple del 2023 da 14 e 16 pollici sono dotati dei nuovi chip Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max che offrono la migliore potenza ed efficienza che i Mac portatili dell’azienda abbiano mai visto. Proprio grazie al nuovo processore, Apple è stata in grado di estendere la durata della batteria da una a cinque ore in base al modello di riferimento.

Più precisamente, i MacBook Pro da 16 pollici con M3 Pro e M3 Max offrono 22 ore di riproduzione video con una singola carica (rispetto a 21 ore con M2 Pro e M2 Max), il MacBook Pro da 14 pollici con M3 offre 22 ore di riproduzione video con una singola carica (rispetto alle 17 ore con M2 Pro e M2 Max), mentre i MacBook Pro da 14 pollici con M3 Pro e M3 Max offrono 18 ore di riproduzione video con una singola carica (rispetto alle 17 ore con M2 Pro e M2 Max).

Da sottolineare il fatto che i nuovi modelli laptop della “mela morsicata” continuano a essere dotati di ricarica rapida e sono capaci di raggiungere fino al 50% di carica in un arco di tempo massimo di 30 minuti (con alimentatore da 96 W per il modello da 14 pollici e da 140 W per il modello da 16 pollici).