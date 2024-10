MacBook Pro M4: unboxing svela il design prima del lancio

Secondo i rumors, Apple si starebbe preparando a lanciare una serie di nuovi prodotti durante un evento che si terrà entro la fine di ottobre. Tra questi, spicca il MacBook Pro di prossima generazione, che dovrebbe essere equipaggiato con il potente chipset M4. Inoltre, si prevede che l’azienda di Cupertino presenterà anche i nuovi iPad Mini, Mac mini, iMac e iPad di 11a generazione.

Video unboxing svela le specifiche del MacBook Pro M4

Recentemente, uno YouTuber russo di nome Wylsacom ha pubblicato un video che mostra il presunto unboxing del nuovo MacBook Pro M4, svelando anche alcune specifiche chiave del dispositivo. Secondo quanto emerso, il MacBook Pro M4 sarà dotato di 16 GB di RAM, 512 GB di storage, una CPU a 10 core e una GPU a 10 core. Inoltre, il portatile includerà tre porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, uno slot per schede SD e il connettore MagSafe.

Prestazioni superiori rispetto al modello precedente

Lo youtuber ha anche mostrato i risultati di un test Geekbench eseguito sul presunto MacBook Pro M4, nome in codice “Mac 16,1”. Il dispositivo ha ottenuto un punteggio single-core di 3864 e un punteggio multi-core di 15288, superando notevolmente le prestazioni del modello base M3 del MacBook Pro, che si attesta intorno ai 3000 punti in single-core e 11800 in multi-core. La differenza di prestazioni potrebbe essere attribuita principalmente ai due core aggiuntivi della CPU del nuovo MacBook Pro.

Lancio imminente?

Nonostante non sia ancora chiaro se le informazioni trapelate siano autentiche, un report di Bloomberg suggerisce che Apple annuncerà i nuovi MacBook M4 intorno alla fine di ottobre. Oltre al potente chipset M4, il nuovo MacBook Pro dovrebbe offrire una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. Tra questi, spicca la presenza di una porta Thunderbolt 4 aggiuntiva e del doppio della RAM, che garantiranno prestazioni ancora più elevate e una maggiore versatilità nell’utilizzo del dispositivo.