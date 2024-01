Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna: dove vederla in streaming

La Virtus Bologna affronta una nuova settimana di Eurolega con un doppio impegno che si preannuncia emozionante. La squadra delle V Nere si prepara a sfidare il Maccabi Tel Aviv domani sera alle 21:00 presso il campo neutro di Belgrado, in Serbia, per la ventesima giornata della regular season 2023-2024.

Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna in streaming: presentazione del match

La Virtus Bologna è in uno stato di forma positivo, avendo vinto le ultime tre partite. L’ultima sconfitta risale alla trasferta di Valencia, dove la squadra ha subito una battuta d’arresto con un punteggio di 79-71. Tuttavia, questo risultato non ha compromesso la straordinaria prestazione degli uomini di Luca Banchi, che attualmente si trova al secondo posto in classifica con un record di 14 vittorie e 5 sconfitte. Si posizionano dietro la capolista Real Madrid e davanti a squadre di prestigio come Barcellona, Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul.

Il prossimo avversario, il Maccabi Tel Aviv, non si trova lontano dalla Virtus Bologna in classifica. La squadra israeliana, che disputa le partite casalinghe alla Stark Arena di Belgrado, attualmente occupa il settimo posto con un record di 11 vittorie e 8 sconfitte dopo diciannove turni. La sfida si prospetta quindi intensa, con entrambe le squadre che cercheranno di consolidare la propria posizione nella competizione europea di alto livello.

