Macchina fotografica per bambini a 16€ (microSD inclusa)

È l’articolo più venduto della categoria Giochi e giocattoli su Amazon: la macchina fotografica per bambini di ASTGMI oggi si trova in sconto a meno di metà prezzo. La puoi acquistare a soli 16,99 euro semplicemente attivando il coupon dedicato. Include una scheda microSD da 32 GB su cui salvare le immagini catturate.

Fotografa, registra, gioca: l’offerta sulla fotocamera per bambini

Colorata e divertente da utilizzare, può anche registrare video attraverso il sensore da 12 megapixel in dotazione. Sono inoltre precaricati cinque giochi (come Snake e Tetris) a disposizione dei più piccoli. Un ottimo modo per avvicinarli alla fotografia, senza per forza di cose dar loro uno smartphone. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, approfittando dello sconto applicato in automatico e del coupon da attivare in un click, hai la possibilità di acquistare la macchina fotografica per bambini di ASTGMI al prezzo finale di soli 16,99 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua, in tempo per la gita fuori porta del fine settimana.

