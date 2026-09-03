Macchina per caffè e cappuccio versatile ed economica: De Longhi Piccolo Xs

Vuoi acquistare una macchina per caffè e cappuccino che sia compatta, versatile e non costi un’esagerazione? Allora dai un’occhiata a questa ottima occasione che ti stiamo segnalando. Vai velocemente su eBay e potrai aggiungere al tuo carrello la De Longhi Piccolo Xs a soli 47,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un doppio sconto che ti permette di risparmiare un bel po’ e potrai anche pagarla in 3 comode rate da 16,63 euro a interessi zero con Klarna. Chiaramente a questa cifra bisogna fare in fretta perché le unità disponibili non sono infinite.

De Longhi Piccolo Xs: un acquisto perfetto

Se ti piace il caffè, il cappuccino e tante altre bevande, come la cioccolata e le tisane, allora la De Longhi Piccolo Xs è la macchina perfetta per te. Grazie al suo sistema a capsule NESCAFÉ Dolce Gusto potrai infatti avvalerti di un grandissimo assortimento. E ti basterà semplicemente infilare la capsula, chiudere e premere un pulsante per avere la tua bevanda preferita in pochi istanti.

Ha un design compatto e moderno con un serbatoio dell’acqua da 0,8 litri che ti stacca, per riempirlo più facilmente, e un raccogli gocce estraibile e regolabile in altezza per adattarsi alle varie tazze che utilizzerai. Una volta che l’avrai accesa è pronta in 40-45 secondi e ha una pressione da 15 bar che garantisce un aroma del caffè esattamente come lo berresti nel tuo posto preferito. È dotata anche di una funzione di risparmio energetico che si attiva dopo 1 minuto di inattività spegnendo la macchina ed entrando in stand-by.

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra non puoi trovare di meglio. Perciò fiondati su eBay e acquista la tua De Longhi Piccolo Xs a soli 47,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Potrai riceverla gratuitamente, in appena 3 giorni, comodamente a casa tua.