 Macchina per caffè e cappuccio versatile ed economica: De Longhi Piccolo Xs
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Macchina per caffè e cappuccio versatile ed economica: De Longhi Piccolo Xs

La De Longhi Piccolo Xs è una macchina per caffè e cappuccio versatile, semplice da usare, compatta e con un costo di appena 47,90€.
Macchina per caffè e cappuccio versatile ed economica: De Longhi Piccolo Xs
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La De Longhi Piccolo Xs è una macchina per caffè e cappuccio versatile, semplice da usare, compatta e con un costo di appena 47,90€.
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Vuoi acquistare una macchina per caffè e cappuccino che sia compatta, versatile e non costi un’esagerazione? Allora dai un’occhiata a questa ottima occasione che ti stiamo segnalando. Vai velocemente su eBay e potrai aggiungere al tuo carrello la De Longhi Piccolo Xs a soli 47,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

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De Longhi Piccolo Xs: un acquisto perfetto

Se ti piace il caffè, il cappuccino e tante altre bevande, come la cioccolata e le tisane, allora la De Longhi Piccolo Xs è la macchina perfetta per te. Grazie al suo sistema a capsule NESCAFÉ Dolce Gusto potrai infatti avvalerti di un grandissimo assortimento. E ti basterà semplicemente infilare la capsula, chiudere e premere un pulsante per avere la tua bevanda preferita in pochi istanti.

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Ha un design compatto e moderno con un serbatoio dell’acqua da 0,8 litri che ti stacca, per riempirlo più facilmente, e un raccogli gocce estraibile e regolabile in altezza per adattarsi alle varie tazze che utilizzerai. Una volta che l’avrai accesa è pronta in 40-45 secondi e ha una pressione da 15 bar che garantisce un aroma del caffè esattamente come lo berresti nel tuo posto preferito. È dotata anche di una funzione di risparmio energetico che si attiva dopo 1 minuto di inattività spegnendo la macchina ed entrando in stand-by.

De Longhi Piccolo Xs Macchina Caffè Espresso Capsule Nescafe Dolce Gusto EDG110

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Pubblicato il 3 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
3 set 2026
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