macOS 16: più privacy e trasparenza per la clipboard

Apple ha deciso di rivedere il modo in cui avviene la gestione della clipboard, ovvero il sistema degli appunti che permette di copiare e incollare contenuti tra applicazioni., su Mac. Con l’avvento di macOS 16, il cui rilascio pubblico avverrà questo autunno, saranno infatti adottate tutta una serie di misure di sicurezza e trasparenza già implementate su iPhone a partire da iOS 14.

macOS 16: nuove misure di sicurezza e trasparenza per la clipboard

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto emerso dalla nuova documentazione AppKit aggiornata da Apple per gli sviluppatori, macOS 16 notificherà l’utente ogni volta che un’app tenterà di leggere i contenuti della clipboard, a meno che quell’accesso non sia stato attivato da un’interazione volontaria e diretta con l’interfaccia utente, come un incolla manuale.

Per ogni app, l’utente avrà altresì la facoltà di scegliere se consentire sempre l’accesso alla clipboard, se bloccarlo completamente o se ricevere un avviso ogni volta che quella determinata applicazione tenta di leggere la clipboard.

Attualmente, su macOS le app possono leggere i dati degli appunti in background, senza che l’utente ne sia informato. Si tratta di una pratica potenzialmente invasiva, che il colosso di Cupertino ha deciso di correggere seguendo la strada già intrapresa su mobile. Non è tuttavia chiaro come o se questa modifica influenzerà i gestori degli appunti.

Da notare che Apple ha altresì introdotto nuove API in NSPasteboard e NSPasteboardItem che permetteranno alle app di verificare la tipologia di contenuti presenti nella clipboard senza leggerne i dati reali. Ciò sta a significare, ad esempio, che un’app potrà sapere che c’è un link o un’immagine negli appunti senza effettivamente accedervi finché l’utente non dà l’autorizzazione.