macOS e antivirus: qual è la miglior soluzione sul mercato?

Che i Mac e il relativo sistema operativo siano solidi e offrano ampie garanzie lato sicurezza è ormai assodato.

Si tratta di dispositivi realizzati con la massima cura lato hardware, con un OS costantemente aggiornato dagli sviluppatori. La qualità proposta da Apple ha attirato sempre più appassionati e, di conseguenza, una fetta di mercato così interessante non ha tardato ad attirare attenzioni poco desiderabili.

Hacker e cybercriminali infatti, hanno cominciato a vedere in questo ambiente una possibile opportunità per le loro attività illegali. Di fatto, ad oggi anche i Mac sono a rischio attacco informatico.

Anche se su macOS gli antivirus non mancano di certo, esistono senza ombra di dubbio strumenti più efficaci di altri. Numeri alla mano, Mac Internet Security X9 di Intego si dimostra una delle soluzioni più efficaci in questo ambito.

Sono infatti diversi i test indipendenti che hanno determinato come tale antivirus abbia una percentuale di rilevamento superiore a tutti i suoi competitor.

macOS e antivirus: ecco la soluzione che offre il massimo della sicurezza

Mac Internet Security X9 rappresenta una suite di sicurezza completa specificatamente ideata per i dispositivi Apple (nonostante possa funzionare anche in Windows).

La base di questo pacchetto è, senza ombra di dubbio, l’antivirus. Questo è in grado di fornire protezione in tempo reale, con scansioni che vanno ad individuare tutti i malware presenti in rete.

A rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’utente poi, vi è un firewall studiato appositamente per dare il meglio di sé in ambiente macOS. Il sistema anti-phishing, d’altro canto, fornisce un ulteriore certezza all’utente che intende affidarsi a Mac Internet Security X9.

Infine, la protezione rispetto app e dispositivi sconosciuti, offre ulteriori garanzie.

Quanto costa Mac Internet Security X9? Attraverso l’attuale promozione è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 19,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.