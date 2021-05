macOS Big Sur 11.3.1: nuovo importante update

Apple ha rilasciato nuovi importanti aggiornamenti di sicurezza per i propri software, uno dei quali è relativo al mondo Mac. A distanza di pochi giorni dal rilascio della versione 11.3 di macOS, infatti, ecco già in distribuzione la release macOS Big Sur 11.3.1.

macOS Big Sur 11.3.1

Apple non ha rilasciato alcuna nota specifica circa le cause che hanno portato a questo nuovo aggiornamento ma, data la tempistica estremamente ravvicinata alla precedente release, trattasi con ogni probabilità o di un nuovo motivo di sicurezza particolarmente rilevante, o di un qualche difetto ravvisato nel precedente rilascio. Cupertino si limita ad indicare “importanti aggiornamenti di sicurezza” ed a raccomandare la quanto più solerte installazione da parte di tutti gli utenti.

L’aggiornamento può essere forzato tramite le preferenze di sistema, ma potrebbe volerci qualche ora in alcuni casi alla luce dei tempi di rollout internazionale del pacchetto di update.

Contemporaneamente al nuovo macOS, Apple ha rilasciato anche iOS 14.5.1 (per iPhone 6S e successivi), iPad OS 14.5.1 (per iPad mini 4 e successivi) e watchOS 7.4.1 (per Apple Watch Series 3 e successivi).