macOS Big Sur 11.3 risolve un grave problema

I dispositivi Apple basati su sistema operativo macOS sono stati a lungo esposti ad una grave vulnerabilità ora risolta con l’aggiornamento macOS Big Sur 11.3 (appena rilasciato). Il problema è stato posto in evidenza in queste ore, raccontando tutto quel che ha preceduto l’update di sicurezza rilasciato. La scoperta è firmata dal ricercatore Cedric Owens.

Kudos to Apple for quickly fixing the bug I reported to them. Here is my blog that delves into how I weaponized this bug with a payload: https://t.co/Bj8bQbpLx5. Thanks @patrickwardle for helping dive into the vuln as well 🙏🏽 pic.twitter.com/tnMo3is0K8

— Cedric Owens (@cedowens) April 26, 2021