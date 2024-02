macOS: c'è un bug del bilanciamento audio da 12 anni

Su macOS, anche sul più recente Sonoma, è presente un fastidioso bug relativo al bilanciamento audio dalla bellezza di 12 anni che, a quanto pare, Apple non ha mai provato a correggere sino ad ora nonostante le segnalazioni che sono state fatte.

macOS e il bug del bilanciamento audio

Andando più in dettaglio, nelle scorse ore uno sviluppatore tedesco di nome Fabian ha postato su X la sua lamentela, sostenendo che deve continuare ad avvalersi un’app di terze parti (denominata Balance Lock), per risolvere in modo automatico questo bug. Considerando che l’app in questione esiste dal 2015, non è difficile immaginare che il bug potrebbe aver da poco compiuto i 9 anni.

La redazione di MacRumors ha però scoperto che in realtà il bug potrebbe addirittura avere 12 anni, in quanto in un vecchio documento di supporto per Mac OS X 10.2 Jaguar ( non più disponibile sul sito di Apple, ma recuperabile tramite la Wayback Machine di Internet Archive) il colosso di Cupertino sembra riconoscere il problema “Può accadere che il bilanciamento del volume si sposti involontariamente verso destra o sinistra, se l’utente preme rapidamente i pulsanti per aumentare o diminuire il volume, quando il processore è in condizioni di forte carico”.

Il rimedio proposto al tempo da Apple consisteva nel raggiungere la sezione “Impostazioni” e poi quella “Suono”, spostando nuovamente il cursore al centro della barra. La “mela morsicata” non era stata pertanto in grado di trovare una soluzione al problema e, a quanto pare, neppure successivamente visto che il bug riguarda per l’appunto anche le più recenti versioni di macOS.