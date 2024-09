macOS Sequoia di Apple blocca software di cybersecurity

Il recente rilascio di macOS 15, noto anche come Sequoia, ha portato con sé una serie di problemi per diversi strumenti di sicurezza prodotti da aziende come CrowdStrike, SentinelOne e Microsoft.

Secondo quanto riportato sui social media e in un canale Slack dedicato ai Mac, l’aggiornamento del sistema operativo ha compromesso la funzionalità di questi software di cybersecurity.

Aggiornamento macOS Sequoia causa problemi ai software di sicurezza informatica

Sebbene la causa esatta dei malfunzionamenti non sia ancora chiara, sembra che l’aggiornamento abbia avuto un impatto negativo su vari prodotti realizzati da aziende che forniscono soluzioni di sicurezza per gli utenti macOS.

Patrick Wardle, fondatore della startup di sicurezza per Mac e iOS DoubleYou e noto esperto di sicurezza macOS, ha espresso la sua frustrazione riguardo alla situazione, sottolineando come gli utenti tendano a incolpare gli strumenti di sicurezza per i problemi causati in realtà da Apple. Wardle ha suggerito che l’azienda dovrebbe dedicare più risorse al testing del proprio software, piuttosto che concentrarsi principalmente sul marketing.

Ritardi nel supporto e problemi di compatibilità

CrowdStrike, uno dei principali fornitori di software di sicurezza e recentemente finito alla gogna per aver mandato in tilt 8,5 milioni di computer, ha annunciato di aver dovuto posticipare il supporto per macOS Sequoia a causa di modifiche nello stack di rete del sistema operativo. L’azienda sta monitorando problemi simili riscontrati da altri fornitori e ha inviato un feedback ad Apple, ma ritiene improbabile che venga rilasciata una patch rapida per risolvere il problema. Di conseguenza, CrowdStrike dovrà apportare modifiche al proprio codice per garantire la migliore protezione possibile ai clienti che utilizzano il nuovo sistema operativo.

Anche SentinelOne ha avvertito i propri clienti di non aggiornare i loro endpoint fino a quando non sarà disponibile un agente compatibile con macOS Sequoia, citando una serie di problemi riscontrati con la nuova versione del sistema operativo.

Ulteriori segnalazioni di malfunzionamenti

Oltre ai problemi riscontrati dai principali fornitori di software di sicurezza, anche singoli utenti e ricercatori hanno segnalato difficoltà con macOS Sequoia. Alcuni hanno riportato problemi di connessione di rete dopo l’aggiornamento, mentre altri hanno riscontrato anomalie nel funzionamento del firewall di sistema. Persino gli utenti del browser Firefox sembrano aver incontrato complicazioni a seguito dell’installazione di macOS Sequoia.