macOS Ventura: grave bug con antivirus e antimalware

Il rilascio di macOS ventura è avvenuto soltanto qualche giorno fa, ma alcuni ricercatori di sicurezza hanno già individuato un importante bug che affligge il nuovo sistema operativo, il quale potrebbe andare a compromettere seriamente il corretto funzionamento dei Mac.

macOS Ventura: grave bug di sicurezza dall’undicesima beta

Andando più in dettaglio, è emerso che i software di sicurezza di terze parti, come nel caso di Malwarebytes, non hanno accesso completo al disco. La falla era già presente nell’undicesima beta del sistema operativo, ma pare che Apple sia a conoscenza del problema e abbia comunicato che provvederà a implementare un fix con i futuri aggiornamenti del sistema operativo.

Thomas Reed, che è il direttore delle piattaforme Mac e mobili di Malwarebytes, ha dichiarato che inizialmente pensava che la cosa avesse a che fare con una beta difettosa di Malwarebytes, in quanto l’azienda stava ricevendo report al riguardo da parte dei suoi utenti. Alla fine, Malwarebytes ha capito che non era il software il problema, ma l’aggiornamento del sistema operativo di Apple.

A quanto pare, il gruppo di Cupertino era così intenzionato a correggere altre vulnerabilità che ha riscritto parti del software che gestisce le autorizzazioni per i servizi di sicurezza. In tal modo, è riuscito a risolvere le problematiche pregresse, ma ha contestualmente introdotto quella attuale.

Considerando le circostanze, l’indicazione per risolvere momentaneamente è quella di controllare le impostazioni delle app antimalware o antivirus installate sul Mac, in maniera tale da potersi assicurare che tutto funzioni correttamente. Qualora venisse restituito qualche tipo di errore, sarà necessario accedere alla sezione Impostazioni di sistema di macOS, poi al pannello Privacy e sicurezza, al menu Accesso completo al disco e verificare da lì la situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.