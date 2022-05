Su Amazon sono iniziati i Made in Italy Days

Prende il via oggi l’iniziativa Made in Italy Days lanciata da Amazon. È raggiungibile attraverso una sezione dedicata dell’e-commerce. Messa in campo grazie alla collaborazione con la Farnesina e ICE Agenzia, si pone l’obiettivo di chiarato di sostenere i prodotti delle imprese italiane: dal food al design, fino alla moda e molto altro. L’evento è replicato in altre parti del mondo, con modalità del tutto simili, in Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

Al via i Made in Italy Days su Amazon

La tempistica non è affatto casuale. La durata prevista è pari a quattro giorni, fino al 2 giugno quando si celebrerà la Festa della Repubblica. Si tratta di una vetrina online che mette in evidenza le offerte di 18.000 PMI nostrane, realtà già capaci di creare oltre 50.000 posti di lavoro e che puntano a raggiungere 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025 (più del doppio rispetto al 2020).

Tra le molte categorie dei Made in Italy Days su Amazon, alcune sono destinate a Handmade, Sostenibilità, Libri, Casa e Arredo, Moda e Food. Ce n’è persino una che rimanda a una raccolta di produzioni nostrane su Prime Video da vedere in streaming. Chiudiamo con il commento di Mariangela Marseglia, VP e Country Manager Amazon.it e Amazon.es.

Siamo entusiasti di annunciare oggi pubblicamente il nostro ulteriore impegno a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. Siamo consapevoli che, attraverso il nostro impatto a livello nazionale, possiamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Ringrazio tutti coloro che hanno accolto questa iniziativa, è un segnale importante: solo grazie alla sinergia e alla costante collaborazione tra pubblico e privato potremo costruire insieme un futuro ricco di opportunità per l’intera economia italiana, a beneficio di tutta la società. Per Amazon, valorizzare il Made in Italy nel mondo rappresenta un elemento chiave. Grazie alla preziosa collaborazione con ICE, oggi sono 4.500 le piccole e medie imprese ed i piccoli produttori presenti sulla Vetrina Made in Italy di Amazon.it, con più di 1 milione di prodotti disponibili in tutto il mondo. Questi dati confermano che è necessario continuare in questa direzione attraverso azioni concrete e concertate, come l’evento Made in Italy Days.

