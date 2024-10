MagFlow perfetto sul comodino: stazione di ricarica 2 in 1 per iPhone

Un prodottino esclusivo che trasforma il tuo comodino con un solo acquisto. UGREEN e il suo MagFlow sono l’aggiunta perfetta per caricare iPhone e wearables in un colpo solo e sbloccare delle funzionalità aggiuntive. Sai che con l’aggiornamento iOS ora quando metti il telefono in orizzontale hai la funzione always on? Ecco, con questo prodotto diventa la sveglia digitale perfetta mentre si ricarica. Puoi acquistarlo subito su Amazon a soli 27,99€ con sconto del 30%.

UGREEN MagFlow, perché acquistalo su Amazon?

Un design bellissimo e poco ingombrante. Nonostante possa sembrare un cubetto semplice, in realtà MagFlow di UGREEN incapsula al suo interno le tecnologie più avanzate. Lo usi con i tuoi prodotti Apple e li metti in carica in un colpo solo senza cavi aggiuntivi.

Grazie al supporto che puoi alzare e all’attacco MagSafe, la batteria del tuo iPhone (dalla serie 12 in poi) si alimenta con una potenza di 7,5W senza lasciare niente al caso. Sulla base, allo stesso tempo, puoi appoggiare le AirPods con custodia di ricarica wireless e caricare anche le tue wearable con una potenza di 5W.

In aggiunta, se hai un Apple Watch, aggiungi il caricatore per questo accessorio sfruttando la porta laterale.

Non avere paura di utilizzare il MagFlow come uno stand perché non solo è stabile e sicuro ma ha anche un angolo di inclinazione di 70° per posizionarlo a piacimento e goderti non solo una sveglia digitale ma anche un sistema per guardare video e streaming senza mani.

A soli 27,99€ su Amazon, il MagFlow di UGREEN è l’aggiunta ideale da fare sul tuo comodino o sulla tua scrivania. Acquista la tua stazione 2 in 1 con lo sconto del 30% garantito dalla Festa delle Offerte Prime su Amazon.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.