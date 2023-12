Magia Solare: Lampada da esterno con 3 modalità e SENSORE di movimento

Rendi il giardino o lo spazio esterno di casa tua più sicuro con un solo acquisto. Non ti pesa in bolletta ma ti salva dal buio di questo inverno e delle notti estive. Di cosa sto parlando? Naturalmente di una lampada da esterno dotata di sensore di movimento e di pannello solare. Semplice da montare e capace di illuminare a giorno qualunque ambiente.

Collegati al volo su Amazon dove la trovi in offerta. Non solo un ribasso ma anche un extra sconto che attivi mediante coupon. Spuntalo e porta a casa il tuo prodotto a soli 19,43€. Ne vale totalmente la pena.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampada da esterno con sensore di movimento: giardino illuminato

Per illuminare un giardino, un balcone, un terrazzo o qualunque spazio tu abbia bisogno. È stata progettata appositamente quindi, questa lampada da esterno può essere montata in qualunque luogo senza preoccupazioni. Infatti è resistente all’acqua e alle altre intemperie per un vero e proprio sistema che durerà per sempre.

Innovativa sotto tutti i punti di vista, non ha bisogno di collegamenti con la corrente. Come ti ho anticipato è dotata di pannello solare che immagazzina tutta l’energia durante il giorno e la sprigiona nelle ore buie. Di autonomia ha diverse ore sufficienti per tutta la notte.

Puoi scegliere tra 3 modalità di illuminazione:

sempre accesa;

accesa in modo fioco con illuminazione più forte quando ti avvicini;

accensione solo quando sei vicino.

Tutto questo è reso possibile dal sensore di movimento integrato. Inoltre, ti segnalo che ha una copertura con angolo di 180° per luce uniforme e soprattutto ampia.

Non perdere neanche un secondo ma collegati al volo su Amazon dove porti a casa la tua lampada da esterno a soli 19,43€ con coupon.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.