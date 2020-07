Inizia ufficialmente oggi la seconda vita di Magic Leap. Dopo non essere stata in grado di soddisfare le aspettative alimentate in anni e anni di promesse, la società intende ora rivedere il proprio business allontanandosi dall’ambito consumer per concentrarsi esclusivamente sulle soluzioni da destinare al mercato enterprise. A guidare la missione sarà Peggy Johnson, nuovo CEO che erediterà il ruolo dal fondatore Rony Abovitz.

Peggy Johnson, ex Microsoft, nuovo CEO di Magic Leap

Non si tratta di un nome del tutto nuovo per chi da tempo segue le evoluzioni del mondo hi-tech: è stata Executive Vice President of Business Development di Microsoft, numero uno di Qualcomm per quanto riguarda il team al lavoro sui servizi Internet e a capo di M12, realtà che opera nel territorio della finanza e degli investimenti. Insomma, l’esperienza non le manca.

La sua visione è chiara: attualmente i dispositivi per la mixed reality si trovano in una fase del percorso evolutivo paragonabile a quella che una decina di anni fa caratterizzava il mercato mobile o il panorama delle tecnologie cloud. Ci sarà bisogno di tempo, ma i risultati arriveranno e Magic Leap ha intenzione di giocare un ruolo da protagonista facendosi trovare pronta quando i tempi saranno maturi.

Tra coloro che fino ad oggi hanno puntato in questa direzione c’è proprio Microsoft con la sua linea HoloLens giunta lo scorso anno alla seconda iterazione, anch’essa destinata esclusivamente a un’utenza business. Anche Google potrebbe voler dire la propria dopo un poco entusiasmate progetto Glass, come testimonia la recente acquisizione di North. Lo stesso vale per Apple che dovrebbe aver già messo in cantiere i suoi occhiali per la realtà aumentata.